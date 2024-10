Milanotoday.it - Il ladro che si appende alle grondaie del palazzo in centro a Milano per rubare (in pieno giorno)

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Troppo in vista per passare inosservato. E infatti è finito in manette. Un uomo di 39 anni, italiano con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia acon l'accusa di tentato furto in abitazione dopo aver cercato diin un condominio di via Bezzecca, una traversa