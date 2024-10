Il grano, il clima e un’annata particolare (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Autunno, tempo di pensieri, di bilanci e di rinascite: possiamo interpretarla così la nuova stagione, guardandola dal punto di vista della terra e dell’agricoltura. Una stagione di transizione, che segna il passaggio dall’estate all’inverno, accompagnata da colori caldi e atmosfere quasi contemplative, e che diventa però cruciale proprio per chi dalla terra trae il suo sostentamento. È questo infatti il momento dedicato alla semina del grano e alla pianificazione dei raccolti futuri, con pratiche agricole sostenibili e consapevoli, grazia alle quali gli agricoltori possono sfruttare al meglio questa stagione, garantendo non solo la produttività, ma anche la salute dell’ecosistema. Linkiesta.it - Il grano, il clima e un’annata particolare Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Autunno, tempo di pensieri, di bilanci e di rinascite: possiamo interpretarla così la nuova stagione, guardandola dal punto di vista della terra e dell’agricoltura. Una stagione di transizione, che segna il passaggio dall’estate all’inverno, accompagnata da colori caldi e atmosfere quasi contemplative, e che diventa però cruciale proprio per chi dalla terra trae il suo sostentamento. È questo infatti il momento dedicato alla semina dele alla pianificazione dei raccolti futuri, con pratiche agricole sostenibili e consapevoli, grazia alle quali gli agricoltori possono sfruttare al meglio questa stagione, garantendo non solo la produttività, ma anche la salute dell’ecosistema.

Oltre mille ettari allagati nel Ferrarese, niente semina in quei terreni - Ferrara È allarme in Emilia-Romagna per gli agricoltori alle prese con le semine autunnali di grano e orzo, in uno dei principali bacini produttivi d’Italia con 230.000 ettari coltivati nel 2024, che ... (msn.com)

"Campi allagati e terreni inzuppati": salta la semina - È l'allarme di Confagricoltura: in provincia di Bologna, più di 40.000 ettari sono coltivati a grano e orzo, ma "si prevedono mancate semine su 8mila. Impossibile accedere ai campi" ... (bolognatoday.it)

