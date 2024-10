Linkiesta.it - I soldatini di Putin, e la penetrazione della propaganda russa in Italia

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si intitola “Toy soldier: Nato military and intelligence officers in Russian active measures” ed è un rapporto Osint (di fonti aperte) che aggrega notizie, dati e connessioni su una rete europea di funzionari, militari e graduatiNato a riposo e no, che nel corso di questi anni hanno rinfocolato e sostenuto le tesi del Cremlino, andando a costruire la quinta colonna delle misure attive russe in Europa. Il “Center for defense reforms” ucraino, estensore del rapporto, si concentra anche sul nostro Paese, analizzando molte figure conosciute inper posizioniiste e complottiste. Ad esempio, Fabio Mini, già comandante Natomissione Kfor in Kosovo dal 2002 al 2003, emerge dal rapporto come una personalità di congiunzione di vari mondi legati alla