Highlights e gol Manchester City-Sparta Praga 5-0 | Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilvince per 5-0 contro lo, nella partita valida per la. La squadra allenata da Pep Guardiola sblocca il risultato con Foden dopo appena tre minuti in campo, con Haaland che poi firma la doppietta al minuto 58 e 68. Tra le due reti del norvegese va a segno anche Stones, al 64?. A calare la manita è Nunes, che all’88esimo non sbaglia dal dischetto. In allegato, glicon i migliori momenti e le azioni chiave:e gol5-0:) SportFace.