Highlights Atalanta-Celtic 0-0 | Champions League 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildeglidi, match valevole per la terza giornata della fase campionato della. Al Gewiss Stadium ottima partenza dei padroni di casa che sfiorano il gol in più occasioni con Pasalic che centra la traversa e Retegui non ci arriva per un soffio. Ilsi rende pericoloso in qualche contropiede e tiene in apprensione la retroguardia nerazzurra. Nella ripresa gli scozzesi si difendono bassi, ma con ordine, e non concedono praticamente niente all’. Finisce 0-0: un punto per parte. LE PAGELLE E I VOTI ILDEGLI0-0:) SportFace.