2anews.it - Halloween 2024 è a Marcianise con il nuovo spettacolo di Lucilla

Leggi tutta la notizia su 2anews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A, per la festa di, arriva un fine settimana con tanti appuntamenti a tema per bambini di tutte le età. Lo spazio “Piazza Padre Pio” a, per la festa di, si anticipa proponendo un fine settimana, quello di sabato 26 ottobre, con tanti appuntamenti a tema per bambini di