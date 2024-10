Lapresse.it - Governo: Meloni, mai risparmiata, incompatibili diritti Giorgia e doveri premier

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. (LaPresse) – “Una cosa che non rifarei? Forse non mi ricandiderei no, sto scherzando. Un bilancio personale di questi due anni? Sono in pace con la mia coscienza, che è una ‘ragazza’ aggressiva. Non avrei potuto metterci più impegno, lavorare di più. Ho capito presto che idie idellasono. Le rinunce sono state tante ma penso che ne sia valsa la pena”. Così la presidente del Consiglio,, intervistata dal direttore del ‘Tempo’ Tommaso Cerno.