Giustizia Nordio sul caso Patarnello | Al vaglio un’azione ispettiva

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è tornato a parlare della vicenda della mail del giudice Marco Patarnello, che aveva criticato la premier Giorgia Meloni. "E' al vaglio per la verifica dei presupposti per l'esercizio dei poteri ispettivi che la legge riserva al ministro della Giustizia", ha annunciato il Guardasigilli durante il Question time alla Camera. Il ministro, in un altro passaggio del suo intervento a Montecitorio, ha sottolineato: "Quando sono entrato in magistratura nel 1976, la magistratura, il prestigio della magistratura, godeva del consenso di oltre l'80% dei cittadini italiani, pari e qualche volta superiore a quello della chiesa cattolica. Oggi è precipitato per rispetto verso i miei ex colleghi non lo voglio neanche citare".

