Giornata storica per Aversa l’icona di Maria SS Di Casaluce benedetta da Papa Francesco 

Per la prima volta nella storia, l'icona di Maria SS. di Casaluce, patrona di Aversa e di Casaluce, è stata accolta in Vaticano da Papa Francesco. La sacra effige, custodita nella parrocchia di Santi Filippo e Giacomo di Aversa per 4 mesi all'anno, è stata portata al cospetto del Santo Padre in occasione dell'udienza generale.

