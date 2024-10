Sport.quotidiano.net - Ginnastica La ’Motto’ si conferma un’eccellenza. Dieci atlete qualificate alle finali nazionali

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sale a 10 il numero delle ginnaste della Mottoper ledei campionati individuali Gold. Nella prova di Zona Tecnica della categoria Junior-Senior, disputata nel al PalaBarsacchi sotto l’organizzazione della società viareggina, anche Viola Pannacci, Viola Picchi e Siria Pastacaldi hanno guadagnato il pass per la fase nazionale in programma dall’8 al 10 novembre a Campobasso, aggiungendosi a Martina Bonuccelli ed Ester Lena, entrambe giàcon tanto di titolo toscano grazie ai due successi nelle gare regionali. Nel palazzetto di casa, Viola Pannacci si è piazzata seconda tra le Senior totalizzando 113,800 punti. Stesso risultato, tra le Junior 1, per Siria Pastacaldi (105,750). Viola Picchi ha invece chiuso sesta tra le Junior 3, risultato sufficiente per accedere all’ultima fase del campionato.