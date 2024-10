Gambizzato in strada vicino ad un bar: figlio del boss in ospedale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Momenti di tensione a Sarno, dove Gianluca Serino, il figlio del noto boss Aniello, sarebbe stato ferito da un colpo di pistola ad una gamba mentre passeggiava, la scorsa notte, lungo Via Piave, nei pressi di un bar. Ad agire sarebbe stato un uomo da un'auto in corsa. Le indagini Il Salernotoday.it - Gambizzato in strada vicino ad un bar: figlio del boss in ospedale Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Momenti di tensione a Sarno, dove Gianluca Serino, ildel notoAniello, sarebbe stato ferito da un colpo di pistola ad una gamba mentre passeggiava, la scorsa notte, lungo Via Piave, nei pressi di un bar. Ad agire sarebbe stato un uomo da un'auto in corsa. Le indagini Il

