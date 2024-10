Lidentita.it - Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli insieme? Pizzicati fuori da un hotel

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sono stati avvistatiin unromano, e il loro incontro ha subito alimentato i rumors di un possibile legame romantico. La giornalista sportiva e influencer, nota anche per essere stata in passato legata al calciatore francese Kylian Mbappé, è stata fotografataall’ex capitano della Roma in unada unL'Identità .