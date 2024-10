Francesco Caputo è morto a 35 anni dopo 10 giorni di coma: era stato colpito da una portiera in bici a Milano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 35enne, ingegnere biomedico originario del Salento ma residente a Milano, aveva urtato violentemente contro la portiera di un'auto che il conducente aveva aperto senza accorgersi del suo arrivo. L'incidente in via Soperga (Centrale) Fanpage.it - Francesco Caputo è morto a 35 anni dopo 10 giorni di coma: era stato colpito da una portiera in bici a Milano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il 35enne, ingegnere biomedico originario del Salento ma residente a, aveva urtato violentemente contro ladi un'auto che il conducente aveva aperto senza accorgersi del suo arrivo. L'incidente in via Soperga (Centrale)

Francesco Caputo morto dopo 11 giorni di coma : era il ciclista colpito da una portiera a Milano - MILANO/TRICASE – Un drammatico incidente si è verificato a Milano, dove Francesco Caputo, un ingegnere biomedico di 35 anni originario di Lucugnano, frazione di Tricase, ha perso la vita dopo dieci giorni di agonia. Il giovane è rimasto gravemente ... (Thesocialpost.it)

Francesco Caputo morto dopo 11 giorni di coma : era il ciclista colpito da una portiera a Milano - Francesco Caputo è morto dopo 11 giorni di agonia in ospedale. Era il ciclista colpito da una portiera mentre pedalava lungo via Superga, all'angolo con via Pietro Marocco, a Milano. Ingegnere biomedico salentino, di 35 anni, originario di ... (Milanotoday.it)

Milano - ciclista si schianta contro una portiera aperta : è gravissimo - La portiera che si apre, l'impatto e il volo sull'asfalto, tremendo. Tragico incidente stradale venerdì sera a Milano, dove un ciclista di 35 anni è rimasto ferito in condizioni gravissime dopo essersi scontrato con lo sportello di un'auto. Il ... (Milanotoday.it)