Formia / ll Comune annuncia sopralluogo presso l’ex-alloggio confiscato alla famiglia Bardellino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Formia – Ma sono agibili alcuni degli immobili che il Comune di Formia ha avuto assegnati dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata? Il problema, imbarazzante, è tornato d’attualità martedì 22 ottobre quando il Dirigente del settore urbanistica del Comune Pietro D’Angelo aveva offerto la sua disponibilità L'articolo Formia / ll Comune annuncia sopralluogo presso l’ex-alloggio confiscato alla famiglia Bardellino Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / ll Comune annuncia sopralluogo presso l’ex-alloggio confiscato alla famiglia Bardellino Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Ma sono agibili alcuni degli immobili che ildiha avuto assegnati dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscaticriminalità organizzata? Il problema, imbarazzante, è tornato d’attualità martedì 22 ottobre quando il Dirigente del settore urbanistica delPietro D’Angelo aveva offerto la sua disponibilità L'articolo/ llTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / ll Comune annuncia sopralluogo presso l’ex-alloggio confiscato alla famiglia Bardellino - FORMIA – Ma sono agibili alcuni degli immobili che il comune di Formia ha avuto assegnati dall’agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata? Il problema, imbarazzante, è ... (Temporeale.info)

Formia / Il Comune e l’azienda Futuro Rifiuti Zero premiati per il progetto “Olio per olio” - FORMIA – Formia è tra i migliori Comuni italiani per la raccolta degli oli alimentari esausti. La conferma è arrivata puntuale dopo le perfomance ottenute in questi anni sul territorio, dove la risposta dei cittadini si è rivelata decisamente al di ... (Temporeale.info)

Formia / Mensa scolastico - l’incontro tra Comune e Dirigenti scolastici del territorio - FORMIA – Questa mattina il sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha incontrato al Palazzo Comunale i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi “Mattej”, “Alighieri” e “Pollione” e il responsabile della società “La Mediterranea”, che gestisce il ... (Temporeale.info)