Temporeale.info - Formia / Intitolazione della pineta di Vindicio all’Avvocato Francesco Ranucci

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– La giunta comunale di, presieduta dal sindaco Gianluca Taddeo, ha dato il via libera all’iter per l’di, in via porto Caposele,8 marzo 1917- Roma 28 settembre 1980) avvocato e imprenditore, promotorecrescitacittà dia livello nazionale. “La mia amministrazione L'articolodiTemporeale Quotidiano.