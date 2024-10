Formazioni ufficiali Benfica-Feyenoord Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la terza giornata della. Due squadre che si presentano a questo incontro già molto importante con poche assenze. Ildeve fare a meno di Gouveia e Prestianni, mentre la squadra olandese deve rinunciare Gimenez e Nieuwkoop. Ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.