Modenatoday.it - "Footlose" arriva al Teatro Michelangelo: danza, orchestra e festa di Halloween con premio alla maschera più bella

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da sabato 26 ottobre a sabato 2 novembre presso ildi Modena la Compagnia delle Mo.Re, dopo il grande successo dello scorso anno, porta nuovamente in scena uno show per grandi e piccini: "Footloose - Il Musical", condal vivo. E il 31 ottobre, dopo lo spettacolo