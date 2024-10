Filiere percorsi 4+2 | Stop a promozioni e bocciature c’è bisogno di personalizzazione Le imprese? Ci chiedono diplomi triennali e quadriennali INTERVISTA a Valentina Aprea

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)4+2,alledegli studenti e alla meritocrazia, concetto da sostituire con quello di meritorietà. Con queste parole d’ordinerilancia, in questa, la sua idea di modernizzazione necessaria dell’istruzione e della formazione professionale per renderle più coerenti con le esigenze del mondo del lavoro e per colmare il divario sempre più inaccettabile tra offerta e domanda di lavoro L'articolo4+2: “, c’èdi. Le? Ci