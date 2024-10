Lapresse.it - Festa del cinema di Roma, Lino Banfi: “Quell’intesa con Risi per il commissario Lo Gatto”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tra le sorprese della giornata di oggi alladeldigiunto all’Auditorium Parco della Musica per la presentazione del libro che racconta la sua carriera: “Dalla parte di.vai avanti cretino!”. Tra i tanti aneddoti e ricordi del grande attore puglieseha voluto sottolineare l’incontro con Dino: “IlLosarebbe contento. Venivo da tanti altri film ma avere Dino, il re della commedia e sapere che lui mi aveva scelto per me era una soddisfazione incredibile. Senza che ci parlassimo ci capimmo subito. Non mi ha mai detto non parlare pugliese, non marcare troppo era una intesa negli sguardi. Lui capiva che io avevo capito subito quello che intendeva mentre eravamo in scena, lo capivo dagli occhi. IlLoinfatti non diceva “porca puttena” ma ha fatto ilsempre alla, non si è mai tradito”.