Fermato in porto con 13 bici da 70mila euro: a processo per riciclaggio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Beccato ai controlli al porto di Genova con 13 biciclette professionali, telefoni e tablet, per un valore di oltre 70000 euro, un cittadino è finito a processo con l'accusa di riciclaggio.L'uomo, di nazionalità tunisina, secondo quanto ha raccontato in aula, svolge l'attività di vettore di Genovatoday.it - Fermato in porto con 13 bici da 70mila euro: a processo per riciclaggio Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Beccato ai controlli aldi Genova con 13clette professionali, telefoni e tablet, per un valore di oltre 70000, un cittadino è finito acon l'accusa di.L'uomo, di nazionalità tunisina, secondo quanto ha raccontato in aula, svolge l'attività di vettore di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fermato in porto con 13 bici da 70 mila euro: a processo per ricettazione - L'uomo si è giustificato dicendo di essere un vettore di merce, che ha preso in carico a Milano in direzione Tunisia. Il giudice gli ha creduto, contestandogli solo l'incauto acquisto ... (genovatoday.it)

In due anni 18 milioni di euro, scoperto un imponente giro di fatture false: due arresti - Operazione della guardia di finanza di La Spezia. Coinvolte 24 persone e 13 società attive in Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna ... (lanazione.it)

"Dacci 600mila euro". Imprenditore si toglie la vita, strozzato dagli usurai - Quattro le persone arrestate dai carabinieri. Volevano obbligarlo a pagare 600mila euro, a fronte di un debito di 147mila euro maturato tra il 2021 e il 2022 ... (romatoday.it)