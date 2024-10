Sbircialanotizia.it - Fask: “Hotel Esistenza’ disco introspettivo, Sanremo? Chi direbbe no…”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La band umbra torna con il settimo lavoro in studio e si prepara a tour nei club italiani: "Nuovi feat solo se scatta scintilla" Sono un fiume in piena i Fast Animals And The Slow Kids, che tornano con un nuovo capitolografico, 'Esistenza', settimo album di studio della band perugina composta da Aimone