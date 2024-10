Sport.quotidiano.net - Fano, l’allenatore Spendolini. "Ho visto l’atteggiamento giusto e possiamo migliorare»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Iltorna ad allenarsi oggi pomeriggio al "Mancini" in vista dello scontro casalingo col Real Vallone, formazione senigalliese che occupa la parte alta della classifica. Quello di sabato prossimo sarà dunque un match diverso per la qualità dell’avversario, rispetto a quello di domenica scorsa dove a Pesaro ilha avuto vita facile contro il Casa33. "Diciamo che è stato poco più di un allenamento – ha detto mister Luca– che mi ha dato comunque la possibilità di far giocare per quasi un tempo i cinque cambi della panchina.è stato quello, siamo calati in questa nuova realtà e abbiamo acquisito fiducia, adesso si tratta solo dicon il lavoro settimanale". Anche se la rosa è piuttosto ampia il tecnico deve fare i conti con le diverse problematiche legate all’età dei giocatori, alcuni giovani altri meno.