Esplosione in uno stabilimento della Toyota a Bologna due morti e due feriti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) AGI - E' di due vittime il bilancio di un'che si è verificata nellomaterial handling manufacturing Italy di via Persicetana vecchia, a. A comunicarlo li Vigili del fuoco su X che spiegano di essere intervenuti a Borgo Panigale "per un'e successivo crollo in un capannone di un'azienda. Due le persone ferite e due quelle decedute, una dopo il trasporto in ospedale". A saltare in aria sarebbero stati un compressore e il capannone in cui è avvenuto lo scoppio, che ha fatto crollare metàstruttura. L'azienda progetta e produce carrelli controbilanciati elettrici, montanti e traslatori. A dare l'allarme, i residentizona che hanno sentito un boato provenire dalla zona. Sul posto vigili del fuoco, 118, elisoccorso e le forze dell'ordine che hanno pure verificato l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.