Ilfattoquotidiano.it - Esplosione in uno stabilimento a Bologna, “una vittima e almeno tre feriti”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una violentasi è verificata verso le 17.20 in unoin via Persicetana Vecchia, zona Borgo Panigale a. Si tratta di un capannone della Toyota Material Handling, multinazionale che si occupa di movimentazione merci. A saltare in aria sarebbe stato un compressore e lo scoppio ha fatto crollare parte del capannone. Sono accorsi sul posto, vigili del fuoco, 118 con anche l’elicottero e le forze dell’ordine. Dalle primo informazioni ci sarebbero unatregravi, e sono in corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie. L'articoloin uno, “unatre” proviene da Il Fatto Quotidiano.