Iltempo.it - Escherichia coli, allarme dopo hamburger McDonald's: 49 casi e 1 morto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "Grave epidemia di", che si ritiene collegata ad alcuni ingredienti di undi's. I Centers for Disease Control and Prevention Usa riferiscono di 49 persone che in 10 stati hanno contratto lo stesso ceppo di E., l'O157:H7, la maggior parte tra Colorado (27) e Nebraska (9). Dieci pazienti sono stati ricoverati in ospedale, un anziano èin Colorado, mentre un bambino è ricoverato con complicazioni da sindrome emolitico-uremica (Seu). Tutti gli intervistati - si legge nell'alert lanciato dai Cdc - hanno riferito di avere mangiato al's prima che la malattia si manifestasse e la maggior parte ha detto di aver consumato unQuarter Pounder, che in Italia si chiama McRoyal DeLuxe.