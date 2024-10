Escherichia coli, allarme dopo hamburger McDonald's: 49 casi e 1 morto (Di mercoledÏ 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "Grave epidemia di Escherichia coli", che si ritiene collegata ad alcuni ingredienti di un hamburger di McDonald's. I Centers for Disease Control and Prevention Usa riferiscono di 49 persone che in 10 stati hanno contratto lo stesso ceppo di E. coli, l'O157:H7, la maggior parte tra Colorado (27 casi) e Nebraska (9). Dieci pazienti sono stati ricoverati in ospedale, un anziano è morto in Colorado, mentre un bambino è ricoverato con complicazioni da sindrome emolitico-uremica (Seu). Tutti gli intervistati - si legge nell'alert lanciato dai Cdc - hanno riferito di avere mangiato al McDonald's prima che la malattia si manifestasse e la maggior parte ha detto di aver consumato un hamburger Quarter Pounder, che in Italia si chiama McRoyal DeLuxe. Liberoquotidiano.it - Escherichia coli, allarme dopo hamburger McDonald's: 49 casi e 1 morto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledÏ 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (Adnkronos Salute) - "Grave epidemia di", che si ritiene collegata ad alcuni ingredienti di undi's. I Centers for Disease Control and Prevention Usa riferiscono di 49 persone che in 10 stati hanno contratto lo stesso ceppo di E., l'O157:H7, la maggior parte tra Colorado (27) e Nebraska (9). Dieci pazienti sono stati ricoverati in ospedale, un anziano èin Colorado, mentre un bambino è ricoverato con complicazioni da sindrome emolitico-uremica (Seu). Tutti gli intervistati - si legge nell'alert lanciato dai Cdc - hanno riferito di avere mangiato al's prima che la malattia si manifestasse e la maggior parte ha detto di aver consumato unQuarter Pounder, che in Italia si chiama McRoyal DeLuxe.

