Bresciatoday.it - "Eroina dei poveri" e hashish sul bus: così hanno provato a venderle a due ragazzini

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sul bus non per viaggiare, ma per piazzare la droga:potentissima, comepoi appurato le analisi, che un uomo di 30 anni ha cercato di cedere a due ragazzi minorenni. Un tentativo che non è passato inosservato: un dei passeggeri ha immediatamente segnalato ai carabinieri quanto stava