ENEA a Maker Faire 2024 con orti spaziali e lotta alle specie aliene

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –partecipa a, la manifestazione dedicata all’innovazione tecnologica in programma a Roma dal 25 al 27 ottobre, dove aziende, università, studenti ed enti di ricerca presentano progetti, prodotti e servizi in settori quali ambiente, alimentazione, agricoltura, elettronica, intelligenza artificiale e robotica. In questa XII edizione organizzata dalla Camera di Commercio di Roma,è presente sia come espositore nello stand S11 sia con i talk degli esperti sui seguenti temi.Cibo per lo spazio, Space & Urban Farming – Sistemi avanzati e multilivello di coltivazione idroponica per fornire cibo salutare e ricco di molecole utili a contrastare le criticità dello spazio, riducendo anche la dipendenza dai rifornimenti terrestri.