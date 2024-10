Ilrestodelcarlino.it - Enduro sulle colline, duecento piloti per la "Motocavalcata"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cento chilometri di verotra ledi Castelraimondo, Sefro, Pioraco e Camerino per circa 200che hanno partecipato alla decima edizione della "Long Raid", manifestazione non competitiva organizzata dal Moto Club di Castelraimondo con il patrocinio del Comune. I partecipanti sono partiti da piazza Dante e hanno percorso il 90% del tracciato in fuoristrada, con un punto ristoro all’ex crossodromo del monte Gemmo. Terminata la manifestazione ihanno pranzato al ristorante "La torre del buongustaio". "Ringrazio il Moto Club di Castelraimondo guidato dal presidente Enrico Marinelli per il successo di questa splendida edizione", ha commentato l’assessore allo Sport Edoardo Bisbocci.