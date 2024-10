Fanpage.it - È sempre mezzogiorno, un telespettatore al telefono critica gli chef: la reazione di Antonella Clerici

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)durante la puntata di Èoggi ha risposto alla telefonata di unche non ha risparmiato gliin studio: "Quel pollo non si può vedere". Ladella conduttrice: "Non ci fanno passare nulla, sono diventati tutti cuochi".