Dr. Martens x Wednesday: la nuova collezione basata sul celebre personaggio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È ispirata alla serie tv Netflix La collaborazione Dr. Martens x Wednesday trae ispirazione dall'atmosfera e dall'iconografia della popolare serie TV prodotta da MGM Television per Netflix. La collezione include stivali, scarpe, tacchi e accessori, tutti pensati per chi non ha paura di osare. Nessuno stile è troppo estremo, nessun gusto è troppo di nicchia e, naturalmente, non è richiesto nessun sorriso. Wednesday Addams non si conforma, né ha interesse a farlo. Con il suo stile unico, i suoi interessi peculiari e le sue opinioni, sfida le convenzioni sociali e non teme di esprimere il suo desiderio di seguire solo le proprie regole. Questo spirito di ribellione e individualismo è condiviso anche da molti amanti di Dr. Martens, che indossano il brand da decenni, trasformandolo in una dichiarazione di stile sovversivo e in un simbolo di appartenenza a una comunità di outsider.

