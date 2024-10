Today.it - Don't Move

Leggi tutta la notizia su Today.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una donna in lutto che spera di trovare conforto in una foresta isolata incontra uno sconosciuto che le inietta una sostanza paralizzante. Mentre il veleno si impossessa gradualmente del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e lottare per la vita prima che il suo intero sistema nervoso si