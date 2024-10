Diffidati Young Boys-Inter | ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Arsenal?

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’elenco deidi: ciin? La risposta, per fortuna di Simone Inzaghi, è no: nessun giocatore dell’è stato ammonito per due volte nelle prime due partite del maxi girone, dunque non ciancora dei calciatori cheentrati in diffida, ricordando che lascatta al terzo cartellino giallo rimediato e poi si torna in diffida al quarto e si vieneti al quinto, e così via. CIDELL’IN CHAMPIONS? Come detto, la risposta è no. Nessun giocatore di Inzaghi, se ammonito, salterà la prossima sfida dell’, quella in casa contro l’Arsenal.: ciin? SportFace.