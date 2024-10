Ilfoglio.it - Combattere la pirateria nel calcio non con maggiore proibizionismo ma con il modello Spotify

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato sera si è giocata Juventus-Lazio e contemporaneamente in Italia l’accesso a Google Drive è stato bloccato per diverse ore. Può sembrare strano ma questi eventi sono correlati. Capiamo come. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti