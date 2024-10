Lapresse.it - Champions League, Young Boys-Inter e Atalanta-Celtic: dove vederle in tv e streaming

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo Juventus, Milan e Bologna oggi tocca ascendere in campo per la terza giornata di. La squadra di Simone Inzaghi giocherà contro loa Berna, in Svizzera. Il fischio di inizio è previsto per le 21:00. I bergamaschi, invece, sfideranno in casa ilGlasgow alle 18:45.Âvedere le partitesarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video e si potrà vedere su tutti i dispositivi mobili come smart tv, smartphone, tablet, pc e console.si potrà seguire in diretta solo su Sky.Â