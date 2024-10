Lapresse.it - Caso Santanchè, il legale della ministra: “Per noi è competente l’autorità giudiziaria romana”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Corte di Cassazione deciderà entro la fine di marzo 2025 se il procedimento a carico di Danielaper truffa aggravata ai danni dell’Inps debba rimanere a Milano, come ritengono i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, oppure essere trasferito a Roma per competenza come chiede la difesa. La gup Tiziana Gueli, che ha trasmesso gli atti ai giudiciSuprema Corte per sciogliere la pregiudiziale, ha fissato una nuova udienza preliminare per il 26 marzo prossimo. “Sarà stabilito se èdi Milano oppure, come noi sosteniamo,”, afferma l’avvocato Nicolò Pelanda,del Turismo Daniela. “Il procedimento è stato rinviato a fine marzo. Nel frattempo si terrà l’udienza in Cassazione. Il server dell’Inps è dislocato a Roma.