Camion perde rimorchio motociclista travolto e ucciso

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un uomo di 77 anni a bordo della sua moto è morto oggi sulle strade di Vigonza, in provincia di Padova. Nell’imboccare una rotatoria, unche trasportava carta da macero ha perso il cassone delposteriore che ha investito in pieno l’uomo in sella alla sua moto, uccidendolo sul colpo. Ancora