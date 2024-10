Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Polo: portavi via 98 pc (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Furto alla scuola media Marco Polo di Calvizzano. Una banda di malviventi, entrati all’interno dell’istituto probabilmente nella notte, sono riusciti a portare via ben 98 computer. A darne notizia è Il Mattino. Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Polo: portavi via 98 pc Un danno di oltre 60mila euro fanno sapere dalla scuola di L'articolo Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Polo: portavi via 98 pc Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Calvizzano, ladri in azione alla scuola Marco Polo: portavi via 98 pc Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Furtomediadi. Una banda di malviventi, entrati all’interno dell’istituto probabilmente nella notte, sono riusciti a portare via ben 98 computer. A darne notizia è Il Mattino.invia 98 pc Un danno di oltre 60mila euro fanno sapere ddi L'articoloinvia 98 pc Teleclubitalia.

