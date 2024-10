Calcio: Juventus. Perin rinnova, in bianconero fino al 2027 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il portiere prolunga l'avventura nel club bianconero per altre due stagioni TORINO - Dopo la splendida prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda (con tanto di rigore parato), Mattia Perin cancella l'amarezza per la sconfitta contro i tedeschi, firmando il rinnovo del contratto con la Juventus. Il Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Juventus. Perin rinnova, in bianconero fino al 2027 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il portiere prolunga l'avventura nel clubper altre due stagioni TORINO - Dopo la splendida prestazione di ieri sera contro lo Stoccarda (con tanto di rigore parato), Mattiacancella l'amarezza per la sconfitta contro i tedeschi, firmando il rinnovo del contratto con la. Il

