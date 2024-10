Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Figc. Bonucci tra allenatori Uefa B, brillano Petralia e Ciofani

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I neopotranno essere tesserati come collaboratori tecnici in Serie A e B ROMA - Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico i nuoviB che hanno superato gli esami finali del corso 'Speciale Combinato Licenze C e D', organizzato la scorsa estate - come di consueto - in c