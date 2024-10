Brianza: uccide cognata a coltellate, arrestato 62enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – I carabinieri della compagnia di Desio e della stazione di Nova Milanese hanno arrestato un 62enne con l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Nel pomeriggio di oggi, l’uomo, armato di un coltello, ha aggredito prima la nipote ventottenne, ferendola, e successivamente ha colpito mortalmente la cognata, all’interno della palazzina dove risiedono tutti i coinvolti. Il sostituto procuratore di turno della Repubblica di Monza è intervenuto sul posto, assumendo la direzione delle indagini. I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Monza hanno effettuato i rilievi tecnici sulla scena del crimine e sequestrato l’arma utilizzata. Lapresse.it - Brianza: uccide cognata a coltellate, arrestato 62enne Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ott. (LaPresse) – I carabinieri della compagnia di Desio e della stazione di Nova Milanese hannouncon l’accusa di omicidio e tentato omicidio. Nel pomeriggio di oggi, l’uomo, armato di un coltello, ha aggredito prima la nipote ventottenne, ferendola, e successivamente ha colpito mortalmente la, all’interno della palazzina dove risiedono tutti i coinvolti. Il sostituto procuratore di turno della Repubblica di Monza è intervenuto sul posto, assumendo la direzione delle indagini. I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Monza hanno effettuato i rilievi tecnici sulla scena del crimine e sequestrato l’arma utilizzata.

