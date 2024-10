Inter-news.it - Braglia azzarda: «Inter e Napoli, molto attente a questa avversaria»

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)si esprime sulla lotta scudetto, citando. L’ex portieresu una pretendente per il titolo. AZZARDO – L’ex portiere Simonesulla lotta scudetto aggiungendo anche la Dea: «Io però l’Atalanta la vedo in rampa di lancio. Mi piace tantissimo e lo scorso anno ha vinto la coppa UEFA. Ha il miglior allenatore della Serie A, ha cambiato tanto in estate, credo che lo step successivo come maturità, anche societaria, sia quello di lottare per il titolo. Per me è la seria antagonista di. Juve e Milan hanno ancora dei problemi». Le sue parole su Tmw Radio.