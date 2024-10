Borsa: l'Europa chiude in calo tra banche centrali e voto in Usa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono in calo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali. Dopo le parole di Christine Lagarde sull'inflazione e taglio dei tassi, l'attenzione è per le prossime mosse della Fed. Sui mercati c'è un clima di incertezza in attesa delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Giornata negativa per Londra (-0,58%), Parigi (-0,5%) e Francoforte (-0,23%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in calo tra banche centrali e voto in Usa Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le Borse europee chiudono incon gli investitori che guardano alle prossime mosse delle. Dopo le parole di Christine Lagarde sull'inflazione e taglio dei tassi, l'attenzione è per le prossime mosse della Fed. Sui mercati c'è un clima di incertezza in attesa delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Giornata negativa per Londra (-0,58%), Parigi (-0,5%) e Francoforte (-0,23%).

