Borsa | l' Europa arranca coi future Usa pesante il petrolio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Perdono terreno le Borse europee a metà seduta, con gli investitori che restano guardinghi in attesa di conferme sulla salute dei conti aziendali dal flusso di trimestrali in arrivo e soppesano le mosse delle banche centrali sui tassi, con le scommesse su un taglio di 50 punti base da parte della Bce che crescono e quelle per un analogo taglio da parte della Fed in riduzione. Parigi cede lo 0,8%, Londra e Francoforte lo 0,4% e Milano lo 0,3% mentre a New York peggiorano isu Wall Street, che contengono il calo entro il mezzo punto percentuale. Male il(-2%) in attesa dei dati sulle scorte negli Usa mentre proseguono gli sforzi americani per un cessate il fuoco in Medio Oriente. Il Wti che scivola a 70,3 dollari al barile e il brent a 74,6 dollari mentre il gas europeo sale dello 0,9% a 41,1 euro al megawattora.