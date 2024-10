Borsa: l'Asia in rialzo, sui bond pesa l'attesa per la Fed (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seduta positiva per le Borse Asiatiche mentre gli investitori continuano a rivedere le loro aspettative sulla stagione di tagli da parte della Fed, dopo che i dati positivi sull'economia americana e i commenti di alcuni banchieri centrali hanno lasciato presagire una minore aggressività da parte dell'istituzione guidata da Jerome Powell. Hong Kong avanza dell'1,2%, Shanghai dello 0,2%, Shenzhen dello 0,3%, Seul dell'1,3% e Sydney dello 0,1% mentre Tokyo cede lo 0,8%. I ripensamenti dei mercati sui tassi pesano sui bond, con il rendimento dei Treasury americani che supera il 4,2% per la prima volta da luglio. Poco mossi i future sull'Europa, in lieve calo quelli su Wall Street. Quotidiano.net - Borsa: l'Asia in rialzo, sui bond pesa l'attesa per la Fed Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Seduta positiva per le Borsetiche mentre gli investitori continuano a rivedere le loro aspettative sulla stagione di tagli da parte della Fed, dopo che i dati positivi sull'economia americana e i commenti di alcuni banchieri centrali hanno lasciato presagire una minore aggressività da parte dell'istituzione guidata da Jerome Powell. Hong Kong avanza dell'1,2%, Shanghai dello 0,2%, Shenzhen dello 0,3%, Seul dell'1,3% e Sydney dello 0,1% mentre Tokyo cede lo 0,8%. I ripensamenti dei mercati sui tassino sui, con il rendimento dei Treasury americani che supera il 4,2% per la prima volta da luglio. Poco mossi i future sull'Europa, in lieve calo quelli su Wall Street.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : l'Asia in rialzo - sui bond pesa l'attesa per la Fed - Seduta positiva per le Borse asiatiche mentre gli investitori continuano a rivedere le loro aspettative sulla stagione di tagli da parte della Fed, dopo che i dati positivi sull'economia americana e i commenti di alcuni banchieri centrali hanno ... (Quotidiano.net)

Asia Argento al Roma Film Fest 2024 : si ribella al dress code da red carpet e sfila con la maxi borsa - Ieri sera al Roma Film Fest 2024 si è tenuta la prima dell'horror Longlegs e a sfilare sul red carpet c'era anche Asia Argento. In quanti hanno notato il dettaglio anti-convenzionale nel suo look da tappeto rosso?Continua a leggere (Fanpage.it)

Borsa : Asia in calo con la lente sulla Fed e presidenziali Usa - Borse di Asia e Pacifico in calo per la seconda seduta consecutiva. Ad incidere sui listini, da una parte, le incertezze su un taglio dei tassi da parte della Fed e, dall'altra, le presidenziali statunitensi che si terranno tra circa due settimane. ... (Quotidiano.net)