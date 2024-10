Parmatoday.it - Bormioli Pharma stringe una collaborazione con Chiesi

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), leader nelle soluzioni di packaging farmaceutico, ha annunciato oggi una partnership con, l'azienda biofarmaceutica internazionale orientata alla ricerca (Gruppo), per la fornitura di flaconi in PET Carbon Capture. I contenitori saranno utilizzati per confezionare