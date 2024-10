Tg24.sky.it - Bologna, esplosione in un capannone Toyota di Borgo Panigale: un morto e due feriti gravi

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unin seguito a una violentain uno stabilimento della 'Material Handling' in zona. Neldella multinazionale, che si occupa di movimentazione merci, sarebbe saltato in aria un compressore e lo scoppio avrebbe fatto crollare parte della struttura. A dare l'allarme, i residenti della zona che hanno sentito un boato provenire dalla zona.  Sul posto, vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. Dalle prime informazioni ci sarebbero une alcuni, due dei quali. In corso verifiche per capire se ci siano persone sotto le macerie.    Il sindaco di Calderara: "Situazione molto seria" "Lo scoppio è stato avvertito molto forte in tutta la zona, compresa Calderara. C'è stata una brutta