Firenzetoday.it - Bodyscaping Kinetic Harmonies: dialogo culturale e creativo tra tango e intelligenza artificiale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Venerdi 25 ottobre alle ore 18 al Conservatorio Luigi Cherubini nella Sala dei Giochi di Villa Favard di Rovezzano in Via di Rocca Tedalda 451 - Firenzela compagnia Krypton presenta la live performance per corpo, fisarmonica e musica elettronica