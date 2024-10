Sport.quotidiano.net - Basket: le giovanili della Rinascita. Under 19 ko a Pistoia

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La pioggia e l’allerta rossa su diverse zoneregione hanno portato al rinvio di diverse partite delled’Eccellenza. Tra queste, anche quella dell’17 Angels che non è dunque scesa in campo a Piacenza sul campoBakery. Si è giocato, invece, in19, e la formazione clementina, sempre nell’ottica delleRbr, si è arresa a. I padroni di casa si sono imposti 92-72, conducendo per tutta la partita e lasciando poco spazio ai tentativi di rimonta gialloblù. Le penetrazioni di Valmaggi e il lavoro in area di Mari provano a tenere in linea di galleggiamento gli Angels, ma al 10’ è già 32-17 per. Prima dell’intervallo Santarcangelo reagisce e lo fa soprattutto con Amaroli, autore di alcune buone giocate che tengono la squadra quanto meno in scia sul 48-39.