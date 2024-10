Napolitoday.it - Barricate contro l'abbattimento del palazzo: "Ci dovranno uccidere"

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'atmosfera è tesa, tesissima. Lo si comprende quando Walter afferma senza tentennamenti: "Finirà in tragedia, ci faremopiuttosto che lasciare la casa". La casa in questione è una palazzina su quattro livelli di via Bologna, Comune di Cardito, provincia di Napoli, costruita circa 25